Trump si sta stufando a breve campagna militare massiccia contro l’Iran | la rivelazione di Axios
Secondo Axios, Donald Trump si sta preparando a lanciare una grande operazione militare contro l’Iran, dopo aver espresso segni di insoddisfazione. La possibile missione, che potrebbe durare settimane, si distingue per la sua intensità rispetto all’azione condotta in Venezuela contro Maduro. Trump avrebbe dato il via libera a un piano che coinvolgerebbe diverse basi statunitensi in Medio Oriente, puntando a colpire obiettivi strategici iraniani. La notizia ha suscitato preoccupazione tra gli alleati della regione.
Una campagna militare in Iran definita “massiccia”, con una durata prevista di diverse settimane. Insomma, niente a che vedere con il raid che in Venezuela ha portato all’arresto dell’ex presidente Maduro e della moglie. Il media Axios, sempre ben informato sulle vicende del Medio Oriente, fornisce in anteprima una proiezione sulle intenzioni dell’amministrazione Trump verso il regime degli ayatollah. “Il capo (Donald Trump) si sta stufando. Alcune persone intorno a lui lo mettono in guardia dal dichiarare guerra all’Iran, ma credo che ci sia il 90% di possibilità di assistere a un’azione concreta nelle prossime settimane”, ha detto un funzionario ai giornalisti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
