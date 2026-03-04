Dopo il Festival di Sanremo, Carlo Conti ha raccontato di aver indossato la maschera di Tony Pitony e di averla portata con sé in albergo. In macchina, abbassando il finestrino, ha notato che molte persone lo salutavano chiamandolo Tony. Al momento non sono stati divulgati dettagli su quanto Conti si sia divertito al di fuori del teatro Ariston.

Durante l'ultimo Sanremo, il conduttore si è divertito non solo sul palco, ma anche fuori dal teatro Ariston. Del Festival di Sanremo appena concluso non sappiamo ancora tutto. Non sappiamo, ad esempio, quanto Carlo Conti si sia divertito anche fuori dal teatro Ariston. Un'occasione, in particolare, gli ha dato modo di sfoggiare il proprio spirito di goliardia tutta fiorentina. È lui stesso a raccontare dalle pagine di Chi un retroscena del festival legato a Tony Pitony. "Alla fine della serata dei duetti, Tony Pitony mi ha regalato la sua maschera. E, allora, sono uscito indossandola e rispondendo a chi mi scambiava per lui come se fossi veramente Tony.

© Ilfattoquotidiano.it - “Sono tornato in albergo con la maschera di Tony Pitony, in macchina abbassavo il finestrino e tutti mi salutavano: ‘Ciao Tony!’: il retroscena di Carlo Conti su Sanremo

Carlo Conti: «La polemica dei jeans? C'è da preoccuparsi se perdiamo la leggerezza. Dopo la serara cover sono tornato in hotel con la maschera di Tony Pitony»

