Chi è Tony Pitony perché porta la maschera e come è diventato famoso

Tony Pitony, protagonista del Festival di Sanremo 2026, ha attirato l'attenzione con la sua presenza e la sua maschera. È conosciuto per aver scritto e interpretato la sigla ‘Scapezzolate’, che ha aperto la manifestazione. La sua identità e il motivo della maschera sono oggetto di curiosità tra il pubblico e i media, mentre il suo nome è diventato noto nel contesto musicale e dello spettacolo.

Tony Pitony è il vero protagonista del Festival di Sanremo 2026. Sua è ‘Scapezzolate’, la sigla di questa edizione del Fantasanremo, e suo sarà il palco del Teatro Ariston durante la serata delle Cover di venerdì 27 febbraio visto che sarà ospite di Ditonellapiaga con la quale canterà ‘The lady is a tramp’. L’elenco dei duetti nella serata cover di Sanremo 2026. Programma: tra gli ospiti anche il prof Schettini Chi è Tony Pitony Un po’ Elio, un po’ Ruggero Dei Timidi e anche in qualche modo un pezzettino di Immanuel Casto: Tony Pitony non propone nulla di nuovo nel panorama musicale italiano. Nulla che non si sia già sentito negli ultimi decenni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Chi c’è dietro la maschera di Tony Pitony? Il nome che divide la musica italianaIl panorama della musica pop italiana del 2026 ha trovato il suo elemento di rottura più imprevedibile in una figura che sembra uscita da un film di...

Chi è Tony Pitony? Il nuovo fenomeno del web diventato virale per la sua musica non convenzionaleEsistono storie che sembrano scritte apposta per dimostrare che il talento, quando è autentico e visionario, trova sempre la sua strada.

PERCHÈ TONY PITONY INDOSSA UNA MASCHERA

Chi è Tony Pitony, il cantante mascherato a Sanremo: identità, origini e il segretoDalla parrucca di Elvis ai teatri del West End, dal rifiuto a X Factor alla consacrazione sul palco dell’Ariston. Ecco cosa sappiamo dell'originale artista. libero.it

Chi è Tony Pitony: fidanzata, maschera, X Factor e vita privata/ Prima del successo? Vendevo canapaChi è Tony Pitony, il cantante originario di Siracusa diventato noto nel 2025? Un vero e proprio tormentone: ma chi si cela dietro al suo nome? ilsussidiario.net

A Sanremo si aggira nelle strade uno spettro, minaccioso e destabilizzante: TonyPitony, quello che mette in crisi ogni certezza, quello che ti piace e ti fa vergognare del fatto che ti piaccia. Protagonista senza ancora aver avuto un palcoscenico. Lui se ne frega - facebook.com facebook

Tony Pitony porta il suo tatuaggio con scritto "pizza" a Sanremo: "Vaff… a chi dice che è buona solo in Italia" - Gambero Rosso gamberorosso.it/notizie/attual… x.com