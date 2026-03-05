The Bear | la stagione 5 della serie con Jeremy Allen White sarà l' ultima

La quinta stagione di The Bear, la serie con Jeremy Allen White, sarà l’ultima e rappresenta la conclusione del show targato FX. La serie, disponibile in Italia su Disney+, sta per terminare, come confermato da fonti vicine alla produzione. La notizia arriva in un momento in cui la serie ha riscosso successo e attenzione tra il pubblico.

Il pluripremiato show targato FX, disponibile in Italia su Disney+, sta per arrivare alla sua conclusione, come confermato da fonti vicine alla produzione. La serie The Bear si concluderà con la stagione 5: la fine del progetto con star Jeremy Allen White è quindi ormai vicina. Ad anticipare la notizia, ora confermata dalle fonti del sito Deadline, era stata Jamie Lee Curtis con un post condiviso sui social. Al termine del quarto capitolo della storia di Carmy Berzatto era stato rivelato che lo chef aveva intenzione di lasciare il ristorante e rinunciare al suo coinvolgimento nell'attività. Questo cliffhanger aveva già portato i fan a pensare a una possibile conclusione all'orizzonte. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

