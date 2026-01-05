Mayor of Kingstown | la stagione 5 della serie con Jeremy Renner sarà l' ultima

Mayor of Kingstown: la stagione 5, composta da otto episodi, sarà l’ultima della serie con Jeremy Renner. Paramount+ ha comunicato che questa stagione conclusiva chiuderà definitivamente la trama creata da Taylor Sheridan e Hugh Dillon. Un finale atteso dagli appassionati, che segnerà la conclusione di una narrazione intensa e articolata ambientata nella città di Kingstown.

Paramount+ ha annunciato che le prossime otto puntate porteranno alla fine della storia ideata da Taylor Sheridan e Hugh Dillon. La serie Mayor of Kingstown si concluderà con la stagione 5: Paramount+ ha infatti confermato il destino del progetto con star Jeremy Renner. L'ultimo capitolo della storia ideata da Taylor Sheridan e Hugh Dillon sarà composto da otto episodi, uno in meno rispetto al quarto ciclo di puntate. I progetti per l'epilogo di Mayor of Kingstown Sheridan collabora da tempo con Paramount+ e, anche dopo l'acquisizione di Paramount Global da parte di Skydance, sono state annunciate le nuove stagioni di Landman, Tulsa King, e Lioness. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

