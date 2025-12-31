San Luca la Madonna è un’icona pop

A San Luca, l’immagine della Madonna si trasforma in un’icona pop, riflettendo mutamenti culturali e sociali. La presenza di una targa alla Porta Saragozza, dedicata alla nascita di un movimento cittadino, stimola riflessioni sul valore della memoria storica e sulla tutela dei luoghi simbolici. Un esempio di come simboli e spazi pubblici possano dialogare nel contesto urbano, rappresentando identità e rivendicazioni collettive.

Mi domando che senso ha mettere una targa alla Porta Saragozza per ricordare la nascita di un movimento cittadino (affissa dagli attivisti del Cassero Lgbtqia+ per rivendicare il luogo che fu la loro sede storica). Con lo stesso principio si potrebbe mettere anche quello dell’occupazione tedesca, della X Legio e del deposito fiori. Pensare che la Porta fu rifatta per accogliere decorosamente la Madonna di San Luca. Piero Ingenni Risponde Beppe Boni Bisogna farsene una ragione. Bologna è una città che si vanta di essere inclusiva e accogliente nei confronti delle diversità e ha sempre coccolato la cultura Lgbtqia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: 26 ottobre, Madonna di San Vito: l’icona miracolosa che salvò i soldati italiani nella Battaglia di Lepanto Leggi anche: Nuova Fiat 500 Hybrid, Torino riaccende la sua icona più pop Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Madonna di San Luca 2025: discesa e programma delle celebrazioni - Bologna, 22 maggio 2025 – Scende la Madonna di San Luca: sabato 24 maggio, la veneratissima icona lascerà il colle della Guardia per stare una settimana in città. msn.com GLI SGUARDI E IL DESTINO: LA MADONNA DELLA MELA DI LUCA DELLA ROBBIA Firenze, metà del quattrocento, famiglia Medici: sono loro i proprietari della Madonna della Mela, realizzata da Luca Della Robbia con la sua innovativa tecnica che mescola - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.