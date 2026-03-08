La lotta per i playoff Settempeda presente

La Settempeda ha vinto 1-0 contro l'Azzurra Mariner in una partita valida per la corsa ai playoff. La formazione di casa ha schierato Giulietti, Brandi, Montanari, Pagliari, Zappasodi, Dutto, Sfrappini, Dolciotti, Guermandi, Bonifazi e Tulli, con alcuni cambi nel corso del secondo tempo. La partita si è conclusa con il gol decisivo di Bonifazi al 25’ della ripresa.

Settempeda 1 Azzurra Mariner 0 SETTEMPEDA: Giulietti, Brandi, Montanari, Pagliari, Zappasodi, Dutto, Sfrappini (29' st Eugeni), Dolciotti (46' st Paciaroni), Guermandi, Bonifazi (25' st Borgiani), Tulli (20' st Compagnucci). All. Pierantoni. AZZURRA MARINER: Coccia, Orsini (11' st Verdesi), Fabi Cannella, Manoni, De Vito, Nicolosi (42' st Panza), Napolano (25' st Schiavi), Rossi, Cofini, Palladini (36' st Bonifazi), Rodia (11' st De Panicis). All. Morelli. Arbitro: Campoli di Ancona. Rete: 26' rig. Tulli. Note: espulsi 40' st Guermandi e De Panicis. Ammoniti Tulli, Brandi, Verdesi, Dutto. Angoli 7-1. Dopo due opache prestazioni, la Settempeda dà un segnale di ripresa battendo una diretta concorrente per i play off e disputando un'ottima partita.