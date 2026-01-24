Alessandra Martines ha condiviso per la prima volta pubblicamente l’esperienza della figlia Stella, affetta da un tumore. Ospite a Verissimo, l’attrice ha raccontato come la paura abbia accompagnato ogni passo di questa difficile battaglia, offrendo uno sguardo sincero sulla sua famiglia e sulla resilienza di fronte alla malattia.

(Adnkronos) – “La paura era sempre presente”. Alessandra Martines, ospite oggi a Verissimo, ha parlato per la prima volta pubblicamente della lotta della figlia Stella contro il tumore. “All’inizio c’è stato un errore di diagnosi, si credeva fosse una mononucleosi e quindi si è perso un po’ di tempo”, ha raccontato l’attrice nel salotto di Silvia Toffanin. Dopo varie analisi, è arrivata la diagnosi: “A mia figlia è stato diagnosticato il linfoma di Hodgkin. Abbiamo affrontato la chemioterapia e la radioterapia. Sono delle prove toste”, ha detto l’attrice che ha ricordato quel periodo molto difficile. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Alessandra Martines, la lotta della figlia contro il tumore: “La paura era sempre presente”

