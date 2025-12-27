promozione settempeda in zona playoff in linea con i programmi del club

"Siamo in linea con gli obiettivi ma nel girone di ritorno dovremo tenere il ritmo delle prime tre, altrimenti si corre il rischio di non disputare i playoff". Gregory Pierantoni, allenatore della Settempeda, tira le somme alla prima giornata di ritorno. "Il rammarico – aggiunge – è avere perso per strada dei punti che ci avrebbero permesso di fare ancora meglio". È soddisfatto Pierantoni al primo anno sulla panchina della Settempeda. "Ho un gruppo che mi segue, che si fida delle mie idee, che prova a giocare in una certa maniera correndo magari anche qualche rischio. Noi cambiamo spesso modulo, non ne abbiamo uno fisso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

