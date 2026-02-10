Marina Berlusconi ha annunciato il suo sì al referendum sulla riforma della Giustizia. In un’intervista al Corriere della Sera, la figlia di Silvio Berlusconi spiega che voterà sì perché ritiene sia la decisione giusta. La sua posizione si aggiunge a quella di altri sostenitori, mentre gli italiani si preparano a votare.

Con una intervista al Corriere della Sera, Marina Berlusconi scende ufficialmente in campo tra i sostenitori del sì alla riforma sulla Giustizia, che chiamerà gli italiani a esprimersi attraverso il voto. La numero uno di Fininvest e Mondadori lo dichiara subito come incipit del colloquio con il quotidiano: « Al referendum del 22-23 marzo voterò Sì. E non per il mio cognome, né per spirito di parte, ma perché è la cosa giusta ». Del resto secondo la figlia primogenita del Cavaliere «A questo dovrebbero servire i referendum: a votare sui contenuti, non in base alle appartenenze. Non è una resa dei conti politica, né un voto pro o contro il governo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Marina Berlusconi: “Al referendum voto sì perché è la cosa giusta”

