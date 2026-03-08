La fuga degli expat da Dubai tra animali abbandonati e richieste di eutanasia | la denuncia

Con l'aggravarsi del conflitto in Medio Oriente e dopo i missili e droni lanciati dall' Iran verso diversi Paesi del Golfo — alcuni dei quali intercettati dalle difese aeree sopra Dubai, con frammenti caduti in città causando danni e almeno una vittima — l'ondata di panico sta spingendo molti espatriati a tentare di lasciare il Paese. E tanti si lasciano alle spalle i loro animali domestici, cercando di affidarli a qualcuno o abbandonandoli precipitosamente in mezzo alla strada. Peggio: le cliniche veterinarie denunciano di ricevere richieste di eutanasia per animali in perfetta salute, mentre i volontari dei rifugi raccontano di cani e gatti lasciati nel deserto e nelle abitazioni ormai vuote.