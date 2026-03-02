Alcuni italiani rimasti bloccati a Dubai raccontano di sentirsi abbandonati e di aver ricevuto solo false promesse da parte di Tajani e del governo italiano. Le testimonianze indicano che le persone si trovano in difficoltà senza supporto concreto e accusano le autorità di averlesi lasciate a gestire da sole la situazione. La vicenda ha suscitato molte reazioni e richieste di chiarimenti.

"Da Tajani e dal governo italiano solo falsità. Noi italiani, bloccati a Dubai, siamo stati abbandonati". A parlare a ilfattoquotidiano.it è Francesco, uno tanti italiani che si trova in questi giorni negli Emirati: contesta che quanto raccontato dai vertici italiani non corrisponderebbe a verità. Critico con le autorità italiane è anche Matteo Ponzano, dj che vive a Dubai, che sottolinea invece il supporto ricevuto dalle autorità degli Emirati Arabi Uniti. Francesco, che preferisce non rendere noto il suo cognome, era a Dubai in vacanza e doveva rientrare con la propria famiglia in Italia il 28 febbraio, proprio il giorno in cui sono iniziati gli attacchi in Medio Oriente ed è stata dichiarata la chiusura dello spazio aereo negli Stati del Golfo.

© Ilfattoquotidiano.it - Le testimonianze al Fatto degli italiani bloccati a Dubai: “Siamo abbandonati a noi stessi. Da Tajani e dal governo solo falsità”

