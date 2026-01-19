Juventus Condò Cagliari è stata una doccia gelata per la Juve

Dopo la recente sconfitta contro il Cagliari, Paolo Condò ha commentato su Sky come questa partita rappresenti una battuta d’arresto per la Juventus. La sconfitta ha interrotto una serie positiva e ha ridotto il vantaggio in classifica, portando i bianconeri a meno 10 punti dalla vetta. Un episodio che richiede analisi e riflessioni per capire le cause e i possibili sviluppi del campionato.

Nel post partita di Sky, Paolo Condò ha analizzato ai raggi x la sconfitta di Cagliari. "Questa partita è una doccia gelata che interrompe la dinamica e frena una Juve che stava risalendo velocemente la classifica, la riporta a meno 10 dalla vetta. Si era aperta una piccola fiammella per tornare in gioco

Dopo la recente sconfitta contro il Cagliari, Condò ha commentato come la Juventus debba riconsiderare le proprie ambizioni in vista della stagione. Escludendo la squadra dalla corsa allo scudetto, l'analista sottolinea l'importanza di concentrarsi su obiettivi realistici e di mantenere un approccio equilibrato, in un momento di riflessione per i bianconeri. La partita rappresenta un punto di svolta nel percorso della squadra, che deve riprendere il cammino con chiarezza e determinazione.

