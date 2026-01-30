Sorpresa per i fan di Io sono Farah e La forza di una donna | le due serie turche sbarcano in prima e seconda serata

Canale 5 ha deciso di cambiare nuovamente il suo palinsesto riservando grosse sorprese ai fan di Io sono Farah e La forza di una donna. Le due serie turche, infatti, arrivano in prima e in seconda serata. Ecco quando e a che ora. Mediaset ha deciso di stravolgere di nuovo il palinsesto televisivo di Canale 5. Dopo una settimana di pausa (questo martedì è andato in onda il film nel ricordo della Giornata della memoria), Io sono Farah va a riappropriarsi del suo slot in prima serata. Una bellissima notizia per i fan della serie turca, che nel corso della settimana devono accontentarsi del 10 minuti di messa in onda alle 14:00 dal lunedì al venerdì. 🔗 Leggi su Novella2000.it

