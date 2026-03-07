Le femministe contro Cruciani e il suo spettacolo nel giorno della Festa della Donna

A poche ore dall’8 marzo, Festa della Donna, si sono scatenate le polemiche intorno a uno spettacolo e al suo protagonista. Le femministe hanno espresso il loro dissenso, criticando duramente la rappresentazione e il contenuto dello spettacolo stesso. La discussione si concentra sulle reazioni delle diverse associazioni e sul dibattito pubblico che si è sviluppato in questi giorni.

Mancano poche ore all’8 marzo, giorno della Festa della Donna, e le polemiche sono già iniziate. Il motivo? Uno spettacolo (o meglio, il suo protagonista). Nella vicina Belluno, infatti, domani andrà in scena lo spettacolo di Giuseppe Cruciani “Via Crux”, con il celebre conduttore de La Zanzara su Radio 24 che, in questo show, va all’attacco (cit.) del politicamente corretto; ne avevamo parlato anche a seguito del suo show a Trento. “Significa condividere affermazioni come: “Ora dobbiamo chiedere il permesso per toccare un ginocchio, ma andate a fanculo” (contro la legge sul consenso); “Viva il catcalling” (violenza sessuale che avviene in spazi pubblici); “Uno che ti chiama handicappato o spastico non è che va messo al pubblico ludibrio” (il conduttore ritiene che le parole non abbiano importanza) e così via dicendo. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

