‘La Solidarietà’ di Fisciano celebra la Festa della Donna con degli auguri speciali

A Fisciano, ‘La Solidarietà’ ha organizzato un evento speciale per celebrare la Festa della Donna. Durante la giornata, sono stati rivolti auguri particolari alle donne, sottolineando l’impegno quotidiano che molte di loro dedicano al servizio degli altri. L'iniziativa si è concentrata sul riconoscimento di azioni concrete e volontarie svolte nel tempo. La cerimonia si è protratta per circa due minuti.

Un impegno concreto, che ciascuna donna, offre spontaneamente nel quotidiano al servizio degli altri. Così, l’Associazione di Volontariato “La Solidarietà” di Fisciano desidera rivolgere gli auguri a tutte le donne in occasione della celebrazione della Festa della Donna. Questa ricorrenza rappresenta un momento di riflessione e di riconoscimento del ruolo fondamentale che le donne rivestono nella società, nel rispetto dei loro diritti e nel promuovere parità, dignità e solidarietà. L’8 marzo è un’occasione per celebrare le conquiste sociali, economiche, culturali e politiche delle donne, ma anche per ricordare l’importanza di continuare a lottare contro ogni forma di discriminazione e violenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

