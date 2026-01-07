Le oche della riserva Dannunziana attendono al cancello del parco | la segnalazione di un lettore FOTO-VIDEO

Le oche della riserva Dannunziana si raccolgono davanti al cancello del parco, attente e silenziose. Un lettore ha segnalato questa scena, che mostra gli animali in attesa, forse in cerca di contatto o di qualcosa di importante. La loro presenza richiama l’attenzione sulla vita quotidiana che si svolge all’interno della riserva, invitando a una riflessione rispettosa e attenta sull’ambiente naturale e la fauna locale.

C'è chi porta collier d'oro, e chi... collari gialli! Data la difficoltà nel vedere le zampe delle oche, che solitamente stanno raggruppate a terra in stormi anche di migliaia di esemplari, al posto dei classici anelli si possono usare dei vistosi collari.

