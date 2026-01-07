Le oche della riserva Dannunziana attendono al cancello del parco | la segnalazione di un lettore FOTO-VIDEO
Le oche della riserva Dannunziana si raccolgono davanti al cancello del parco, attente e silenziose. Un lettore ha segnalato questa scena, che mostra gli animali in attesa, forse in cerca di contatto o di qualcosa di importante. La loro presenza richiama l’attenzione sulla vita quotidiana che si svolge all’interno della riserva, invitando a una riflessione rispettosa e attenta sull’ambiente naturale e la fauna locale.
Raggiungono il cancello principale, osservano in cerca di qualcuno, o qualcosa, come se avessero qualcosa da comunicare. Sono in cerca di cibo? Tentano la fuga? O salutano i passanti? Questa è la scena, che potete vedere anche nel video, che un lettore de IlPescara ha immortalato: le oche della. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: La segnalazione di un lettore: "Erba altissima nell’area verde di via passo della Portella" [FOTO]
Leggi anche: La segnalazione di un lettore: "Nuova morìa di cefali lungo il molo nord" [FOTO]
Le oche della riserva Dannunziana attendono al cancello del parco: la segnalazione di un lettore [FOTO-VIDEO] - Forse sono stanche di essere confinate all’interno o semplicemente sono in cerca di qualcosa da mangiare, attirando in questo modo l’attenzione dei passanti ... ilpescara.it
C'è chi porta collier d'oro, e chi... collari gialli! Data la difficoltà nel vedere le zampe delle oche, che solitamente stanno raggruppate a terra in stormi anche di migliaia di esemplari, al posto dei classici anelli si possono usare dei vistosi collari. Questi collari, e - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.