Una recente dichiarazione di Aldo Cazzullo sulla canzone di Sal Da Vinci, definendola “musica da matrimonio della camorra”, ha riacceso un dibattito già presente da anni sulla relazione tra arte e società in Italia. La discussione si concentra ora sulle parole usate e sul modo in cui vengono interpretate, mentre il tema della cultura italiana continua a coinvolgere pubblico e addetti ai lavori.

La polemica nata in questi giorni intorno a una battuta di Aldo Cazzullo sulla canzone di Sal Da Vinci – musica “da matrimonio della camorra” – ha riaperto una discussione che in realtà accompagna la cultura italiana da molti decenni. Non si tratta di stabilire se una canzone piaccia o meno: i gusti sono liberi e lo saranno sempre, il punto è un altro. È quel vecchio riflesso con cui una certa élite culturale guarda con sospetto tutto ciò che nasce davvero dal popolo. Questo atteggiamento ha perfino un nome preciso: radical chic. L’espressione fu coniata negli anni Settanta dallo scrittore americano Tom Wolfe, che descriveva con ironia una borghesia progressista capace di parlare continuamente di popolo e rivoluzione, ma con un certo imbarazzo quando il popolo si esprime davvero. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - La cultura italiana unisce arte e popolo

"Firenze in Arte": a Palazzo Pegaso la grande mostra-mercato che unisce cultura e collezionismoL’evento si distingue nel panorama espositivo fiorentino per il suo approccio pragmatico e dinamico: non una semplice rassegna collettiva, ma un vero...

‘Città Caudina’, la comunità si unisce in piazza per la candidatura a capitale italiana della culturaL’evento ha inteso accogliere anche la celebrazione della Città Caudina come città dei diritti umani, attraverso la dislocazione prevista delle opere...

La ritrovata Chiesa di Santa Maria di Portosalvo

Altri aggiornamenti su cultura italiana.

Temi più discussi: Si concludono oggi le audizioni per la Capitale italiana della Cultura 2028; Capitale della cultura: Massa si presenta. Proposta che unisce tutto il territorio; Il restauro di Palazzo Reale unisce Milano e Napoli; Al via le audizioni per la Capitale italiana della Cultura 2028 - Aise.it.

Capitale italiana della cultura 2028, ecco come il Sud può diventare motore di crescita culturaleGravina in Puglia punta al titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028 con una candidatura che unisce Puglia, Basilicata e Calabria ... panorama.it

La cultura del caffè in Italia: un rito che unisce gusto, socialità e identità««E’ ’o massimo da’ solitudine uno che tiene ’a macchinetta do’ caffé per una persona», diceva Massimo Troisi in Scusate il ritardo, accanto alla bellissima Giuliana De Sio. E chi meglio di un ... iodonna.it

La Fondazione Festival Pucciniano è a Miami per una settimana di grande cultura italiana, nell'anno del centenario di Turandot. Il 6 marzo il Presidente Fabrizio Miracolo ha assistito alla presentazione dell'opera organizzata dalla Fondazione Giacomo Puccini - facebook.com facebook

Centro Scuola e Cultura Italiana has brought language, culture, and community together for half a century. Congratulations on this incredible milestone and congratulations to all of this year's award recipients. Complimenti e grazie per il contributo alla nostra c x.com