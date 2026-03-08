La coppia ferma in Thailandia a causa della guerra in Iran | Prezzi folli e voli introvabili

Una coppia rimasta bloccata in Thailandia a causa delle difficoltà nelle connessioni aeree con l'Iran riferisce di prezzi elevati e voli difficili da trovare. Uno dei viaggiatori commenta che, nonostante tutto, non dispiace trascorrere qualche giorno in più a Bangkok. La situazione ha causato disagi ai turisti impegnati in viaggi tra i due paesi.

Gian Luca e la moglie Clara sono rimasti bloccati nel paese asiatico dove si trovavano in vacanza. Ma ora per loro povrebbe aprirsi uno spiraglio per ritornare a Ravenna Si sente uno tra i fortunati perché "comunque rimanere qualche giorno in più a Bangkok non è poi così male". Gian Luca Lombardi, ravennate e titolare dell'associazione enogastronomica Cortile di via Paolo Costa, insieme alla moglie Clara Cacciuttolo è uno dei tanti italiani all'estero rimasti bloccati a causa della crisi scoppiata in Medio Oriente che ha prodotto numerose cancellazioni e la restrizione degli spazi aerei. La coppia, partita per la Thailandia lo scorso 11 febbraio per una vacanza, il 2 marzo era pronta per tornare in Italia, ma le cose si sono fatte più complicate. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

I prezzi di benzina e diesel continuano a correre a causa della guerra in Iran. Preoccupa il gasolio che è ai massimi dal 2023Nuovi rincari su benzina e diesel in Italia: quotazioni internazionali in rialzo e prezzi alla pompa ai massimi degli ultimi mesi.

Voli cancellati a causa della guerra in Medio Oriente: il rimborso integrale è garantitoIl Codice del Turismo prevede che, in caso di volo cancellato a causa della guerra, i viaggiatori hanno diritto a un rimborso integrale delle somme...