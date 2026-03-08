La Conad piega anche il Sabaudia Oggi la sfida che vale la Coppa Italia

Oggi si è disputata una partita di Coppa Italia tra Conad e Sabaudia, con la Conad che ha ottenuto una vittoria per 3-0. La squadra di casa ha dominato il match, con giocatori come Bertoni, Marini, Mian e Mazzon in evidenza. La gara si è svolta senza sorprese, e la Conad ha chiuso il confronto senza lasciar spazio agli avversari.

CONAD 3 SABAUDIA 0 CONAD TRICOLORE REGGIO EMILIA: Bertoni ne, Signorini, Chevalier 12, Marini (L), Scaltriti, Barone 10, Mian 12, Alberghini ne, Catellani ne, Sighinolfi 8, Sanguanini ne, Zecca (L) ne, Mazzon 7, Santambrogio 2. All. Zagni. VIRIDEX SABAUDIA: Stufano 5, Mariani 2, Panciocco 11, Pilotto 8, Schettino ne, Narari 1, Onwuelo 14, Soncini 3, Rondoni (L), Serangeli, De Vito. All. Beltrami. Arbitri: Mazzarà e Angelucci. Parziali: 26-24, 25-19, 25-20. Ace 3-1, service error 11-12, muri 5-4. Una Conad cinica e brava a interpretare al meglio i momenti chiave del match supera in tre set la resistenza di Sabaudia e centra la finale della Coppa Italia di Serie A3.