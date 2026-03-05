Volley la Conad alle finali Obiettivo Coppa Italia

La Conad ha conquistato il primo posto nella regular season di Serie A3 e si prepara per le Final Four della Coppa Italia, che si svolgeranno nel fine settimana a Belluno. La squadra ha raggiunto l’obiettivo con le partite già concluse e ora si concentra sulla competizione di categoria. Le Final Four rappresentano l’appuntamento principale del torneo, con le gare in programma in città.

Blindato già da tempo il primo posto nella regular season di Serie A3, la Conad è pronta per le Final Four della Coppa Italia di categoria, che si terranno nel week end a Belluno. Per i cittadini il primo ostacolo sarà Sabaudia, sabato alle 16, mentre dall’altra parte del tabellone si sfideranno i padroni di casa e Reggio Calabria: le due vincenti, poi, si troveranno nella gara decisiva in programma alle 18 di domenica. Questo il pensiero di capitan Rocco Barone, di certo l’atleta più esperto nelle fila della squadra emiliana: "Per noi questo rappresenta un traguardo importante che arricchisce il percorso fatto finora in regular season". Non... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Volley, la Conad alle finali. Obiettivo Coppa Italia Leggi anche: Coppa Italia di volley femminile, in otto a caccia delle finali di Torino Torino ospita le finali della Coppa Italia di volley femminile: biglietti da 10 euro e due squadre piemontesi in garaIl 24 e il 25 gennaio 2026, l’Inalpi Arena di Torino ospita le finali della Coppa Italia di volley femminile. Una raccolta di contenuti su Obiettivo Coppa Italia. Argomenti discussi: Volley, la Conad alle finali. Obiettivo Coppa Italia. Volley, la Conad alle finali. Obiettivo Coppa ItaliaNel weekend la squadra di coach Zagni si gioca il trofeo a Belluno. Reggio ha inanellato 15 vittorie di fila, sabato vuole continuare col Sabaudia. ilrestodelcarlino.it Volley A3, Conad Tricolore a Belluno per dare l’assalto alla Coppa ItaliaREGGIO EMILIA – Tempo di Coppa Italia per le squadre di serie A3 di pallavolo. Nel weekend le Final Four a Belluno. In campo, oltre ai padroni di casa, la Conad Reggio Emilia, la Domotek Reggio Calabr ... reggionline.com