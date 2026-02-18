La K Sport Montecchio Gallo affronta oggi la Narnese negli ottavi di finale di Coppa Italia, dopo aver superato le fasi precedenti. La squadra di casa si prepara a giocare davanti al proprio pubblico, sperando di approfittare del calore del pubblico per ottenere un risultato positivo.

Oggi per l’andata degli ottavi di finale della Coppa Italia fase nazionale, la K Sport Montecchio Gallo ospita la Narnese. "Appuntamento – dice il copresidente della K Sport Enrico Tiboni – importante e delicato, in un periodo particolarmente intenso della stagione. Siamo chiamati ad affrontare un ciclo di partite ravvicinate, con quattro impegni nell’arco di quindici giorni: un passaggio impegnativo soprattutto per una realtà dilettantistica come la nostra, dove molti dei giocatori conciliano l’attività sportiva con gli impegni lavorativi e dove diventa fondamentale gestire al meglio energie, equilibrio e continuità di rendimento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Coppa Italia, oggi la K Sport sfida la Narnese

