Sant’Agata sul Santerno taglio del nastro per il palazzetto dello sport ristrutturato
Sabato 10 gennaio alle 14.30, Sant’Agata sul Santerno inaugurerà ufficialmente il nuovo palazzetto dello sport “Giorgio Gadoni”, recentemente ristrutturato. L’evento si terrà in via Enrico Berlinguer 4 e rappresenta un momento importante per la comunità locale, che potrà usufruire di una struttura moderna e funzionale dedicata alle attività sportive e ricreative.
Sabato 10 gennaio alle 14.30 a Sant'Agata sul Santerno ci sarà la cerimonia di inaugurazione del palazzetto dello sport “Giorgio Gadoni”, in via Enrico Berlinguer 4. Al taglio del nastro interverrano il sindaco Riccardo Sabadini, l’assessora regionale allo Sport Roberta Frisoni, la consigliera. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
