Una cantante israeliana si trova a Firenze in un momento di esilio, dichiarando di pregare e cantare per la pace e le persone innocenti. Durante un evento, ha pronunciato parole di preghiera rivolte agli angeli della pace, menzionando che, pur trovandosi in una chiesa, sente la presenza dei suoi angeli ovunque. La sua presenza in città ha attirato l’attenzione dei presenti.

Firenze, 8 marzo 2026 – “Angeli della pace, proteggete i miei cari. Anche se è una chiesa, ma i miei angeli sono con me ovunque. E ora, più che mai”. Noa scrive (e canta sui social) il suo inno alla pace che risuona nella chiesa di San Salvatore al Monte come una preghiera. “Sereno e sereno sabato, presto ci abbracceremo dal mio "esilio" a Firenze”, si legge ancora nel post affidato ai social dalla cantante Israeliana. "Sono venuta qui per "Ri-immaginare la pace". E sono rimasta, più a lungo del previsto, pregando per questo”, perché gli angeli proteggano la sua famiglia e tutte le anime innocenti. Questo l’augurio che risuona nel tempio francescano a due passi dal Piazzale Michelangelo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La cantante israeliana Noa ‘in esilio’ a Firenze: “Prego e canto per la pace e per tutti gli innocenti”

