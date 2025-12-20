Paesaggi Epizefirii al via il taglio del nastro della mostra di Salvatore Greco
Sarà inaugurata il 20 dicembre, dalle ore 18.30 presso il Museo archeologico, “Paesaggi Epizefirii: appunti illustrati di propagazioni mediterranee” la mostra di Salvatore Greco, a cura di Elena Trunfio con l’allestimento di Salvatore Greco e Beatrice Bruzzì.L’esposizione, visitabile fino al 31. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche: Museo di storia della fotografia. In duecento al taglio del nastro
Leggi anche: Il ’salvagente’ di Carnate. Maxi vasca al taglio del nastro
La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.
Mostra “Paesaggi Epizefirii. Appunti illustrati di propagazioni mediterranee” Mostra dell’arch. Salvatore Greco, con percorso guidato di Elena Trunfio Allestimenti: Salvatore Greco- Beatrice Bruzzì In coorganizzazione con il Museo Archeologico Nazionale di - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.