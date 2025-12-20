Paesaggi Epizefirii al via il taglio del nastro della mostra di Salvatore Greco

Sarà inaugurata il 20 dicembre, dalle ore 18.30 presso il Museo archeologico, “Paesaggi Epizefirii: appunti illustrati di propagazioni mediterranee” la mostra di Salvatore Greco, a cura di Elena Trunfio con l’allestimento di Salvatore Greco e Beatrice Bruzzì.L’esposizione, visitabile fino al 31. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

