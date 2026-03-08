La buona cultura deve essere in vendita? Forse la domanda importante è un’altra

Negli ultimi giorni si è acceso un dibattito sulla possibilità che la cultura di qualità debba essere venduta, dopo le dichiarazioni di un docente che ha affermato questa posizione. La discussione ha coinvolto diversi commentatori e pubblico, portando alla luce opinioni contrastanti sulla fruizione delle opere culturali. La questione è diventata al centro di numerosi commenti sui social e articoli dedicati all’argomento.

Nei giorni scorsi si è ampiamente dibattuto sulla necessità che la cultura sia a pagamento. Il pubblico si è acceso dopo aver sentito le parole di Vincenzo Schettini, il docente che sostiene che «la buona cultura» deve essere messa in vendita. Tuttavia, da questo dibattito è importante estrapolare due elementi utili alla riflessione: può effettivamente essere gratuita ed è giusto trattarla come un «prodotto»? La «buona cultura» come prodotto in vendita: è corretto?. Il primo passo da fare quando viene trattato un argomento così ampio è differenziare cosa è possibile e cosa, invece, dovrebbe esserlo. Il solo affermare che la cultura deve essere a pagamento può risultare fuorviante, specie se teniamo conto di tutti gli elementi che possono comporla: dalla musica, al teatro, ai corsi, così come ai libri.