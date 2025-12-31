Riscatto si! Manutenzione forse un' altra volta | Imbalzano sulla vendita degli alloggi a Tremulini

L’amministrazione comunale uscente ha annunciato la vendita degli alloggi a Tremulini, suscitando diverse reazioni. Tra i commentatori, l’avvocato Pasquale Imbalzano, già consigliere comunale, ha espresso alcune perplessità sulla gestione e sulle potenziali conseguenze di questa decisione. La questione riguarda aspetti legati alla manutenzione e alle future strategie per il patrimonio immobiliare del territorio, sollevando un dibattito sulla direzione presa dall’amministrazione.

