Riscatto si! Manutenzione forse un' altra volta | Imbalzano sulla vendita degli alloggi a Tremulini
L’amministrazione comunale uscente ha annunciato la vendita degli alloggi a Tremulini, suscitando diverse reazioni. Tra i commentatori, l’avvocato Pasquale Imbalzano, già consigliere comunale, ha espresso alcune perplessità sulla gestione e sulle potenziali conseguenze di questa decisione. La questione riguarda aspetti legati alla manutenzione e alle future strategie per il patrimonio immobiliare del territorio, sollevando un dibattito sulla direzione presa dall’amministrazione.
Negli ultimi giorni l’amministrazione comunale uscente ha suscitato sorpresa con una decisione che lascia perplessi, soprattutto l’avvocato Pasquale Imbalzano, più volte consigliere comunale, che ha seguito con particolare attenzione le scelte amministrative nel comparto."L’annuncio di questi. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
