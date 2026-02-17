Perchè la buona cultura non deve essere in vendita? è polemica per le parole del professor Vincenzo Schettini

Il docente, nel corso del podcast ‘The Bsmt’ condotto da Gianluca Gazzoli, ha parlato di un possibile andamento futuro della sua professione, suscitando diverse reazioni negative sui social E' polemica per le parole di Vincenzo Schettini, professore di Monopoli celebre per aver portato le tematiche della fisica ad un vasto pubblico attraverso lezioni seguitissime sui social, uno show televisivo e un tour nei teatri. Il docente, nel corso del podcast ‘The Bsmt’ condotto da Gianluca Gazzoli, ha parlato di un possibile andamento futuro della sua professione: “Tanti degli insegnanti che sono a scuola, come me, andranno part time perchè cominceranno a proporre i loro contenuti online, anche a pagamento.🔗 Leggi su Baritoday.it

Il professor Vincenzo Schettini ha suscitato polemiche proponendo di vendere corsi online di insegnamento con insegnanti part-time, dopo aver dichiarato che l’istruzione non dovrebbe essere “in vendita”.

Vincenzo Schettini, il professore di fisica molto conosciuto in Italia, ha raccontato di ricevere commenti brutti e offensivi sulla sua sessualità e sui suoi capelli.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Perché la cultura deve essere gratis?: è bufera social per le parole di Vincenzo Schettini. Gli utenti: Classista; Vincenzo Schettini, Perché la cultura deve essere gratis?. È bufera social sulle parole del prof di fisica. La scuola non è un abbonamento premium; Schettini: Giusto che i docenti vendano contenuti online. Perché nessuno si scandalizzava per le lezioni private?. Il docente risponde alle polemiche; Perché l'insegnamento non deve essere in vendita?: la frase del prof. Schettini sta spaccando l'opinione pubblica.

«Perché la cultura deve essere gratis?»: è bufera social per le parole di Vincenzo Schettini. Gli utenti: «Classista»«Praticamente Schettini vuole trasformare l'istruzione in un Onlyfans di derivate e integrali. La scuola è un diritto costituzionale, non un abbonamento premium». Poi la replica del prof-influencer ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Perché la cultura deve essere gratis?, bufera sul prof pugliese vip dei social: Ci manca l’OnlyFans dello studioVincenzo Schettini, professore di fisica diventato virale sui social e nel web, è finito ... msn.com

Vincenzo Schettini, «Perché la cultura deve essere gratis». È bufera social sulle parole del prof di fisica. «La scuola non è un abbonamento premium» Noi lo avevamo capito e raccontato due anni fa. Prendemmo solo insulti quando segnalammo che interrog facebook

"La scuola del futuro cambierà". Vincenzo Schettini lo afferma nel corso della sua partecipazione al podcast Passa dal Basement, delineando un’evoluzione del mestiere docente che passa anche dal digitale. E aggiunge:"Molti insegnanti inizieranno dei perc x.com