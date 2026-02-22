Servizi colonna del mercato Stanno trainando le assunzioni | Una vera risorsa strategica

Il settore dei servizi ha generato molte opportunità di lavoro a febbraio, con 274mila assunzioni previste. La forte domanda di personale deriva dalla crescita delle attività commerciali e dei servizi alle imprese, che richiedono più risorse umane. Le aziende cercano principalmente figure specializzate e addetti alle vendite. Questa situazione riflette l’importanza strategica del settore nel mercato del lavoro italiano. Le assunzioni continuano a sostenere l’economia e a creare nuove prospettive occupazionali.

È ancora il settore dei servizi a trainare le assunzioni in Italia in questo primo scorcio di 2026. A confermarlo è l’ultimo bollettino Excelsior diffuso da Unioncamere e Ministero del Lavoro, secondo il quale solamente a febbraio sono previsti 274mila nuovi posti di lavoro nel settore nel nostro paese. Nel dettaglio, su 424mila contratti programmati dalle imprese italiane per il mese di febbraio, oltre 270mila, equivalenti al 64,7% del totale, riguardano, appunto, i servizi, che si confermano la spina dorsale del mercato del lavoro italiano anche nel nuovo anno. Una tendenza che si proietta sull’intero trimestre, con una stima di quasi 933mila ingressi nel comparto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Convenzione Consip per Chromebook: una risorsa strategica per le scuole italianeLe scuole italiane possono contare su una nuova risorsa per aggiornare i computer.

Unioncamere Campania alla Bit: Il turismo sta trainando la crescita ma ora occorre una visione strategicaAlla Bit di Milano, Unioncamere Campania mette in evidenza come il turismo sta spingendo la regione verso una crescita più forte.

