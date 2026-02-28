Kolo Muani è il nome più caldo per il mercato estivo della Juventus, che punta a rafforzare l’attacco. La trattativa con il giocatore e il suo entourage sta avanzando, mentre i contatti con il PSG continuano. La società sta valutando le opzioni per definire il trasferimento, con incontri in programma nelle prossime settimane. La situazione rimane in evoluzione e si attendono aggiornamenti ufficiali.

Mingueza Juve, la società bianconera si è mossa con decisione sullo spagnolo in vista dell’estate. Le novità sulla trattativa Cabal Juve, Spalletti e la società hanno fatto questa valutazione sul difensore colombiano. Le ultime sul suo futuro Mercato Juventus, il futuro dell’attacco può essere ancora di Vlahovic e Kolo Muani. La strategia della società bianconera Bernardo Silva Juve, il portoghese è nel mirino della dirigenza ma il suo arrivo a Torino dipende solo da questo. Cosa sta succedendo Montero all’Al Ittifaq, c’è anche l’annuncio ufficiale del club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kolo Muani Juventus, è sempre lui il preferito per l’estate. Come potrebbe evolversi la trattativa e le novità sui rapporti con il PSG

Kolo Muani Juve, non è ancora finita: in estate il francese potrebbe tornare a Torino. Le novità e perché questo matrimonio conviene a tuttidi Redazione JuventusNews24Kolo Muani Juve, non è ancora finita: in estate il centravanti francese potrebbe tornare a Torino.

Juventus, trattativa per Kolo Muani sempre più complicataKolo Muani sempre più difficile In base al punto fatto ieri sera da Fabrizio Romano, il Tottenham continua a fare muro sul ritorno di Kolo Muani in...

Kolo Muani Juventusrivelazione esclusiva sul probabile affare|| ditemi la vostra

Tutti gli aggiornamenti su Kolo Muani Juventus.

Temi più discussi: Juve, partita riaperta per il rinnovo di Vlahovic: pronto un nuovo incontro con gli agenti; Vlahovic-Juve, vertice per il rinnovo: ingaggio alla Yildiz, quando ci sarà l'incontro. E su Kolo Muani...; Kolo Muani torna al gol alla prima con Tudor, i tifosi della Juventus: Un gol così lo sogniamo; L'esordio di Tudor è da incubo: Tottenham demolito dall'Arsenal, non basta il primo goal di Kolo Muani in Premier League.

Ultimi aggiornamenti: 28 feb 2026, 13:14Il reparto offensivo resta uno dei punti cruciali per la Juventus del futuro: quali sono i piani del club bianconero. calciomercato.com

Mercato Juventus, il futuro dell’attacco può essere ancora di Vlahovic e Kolo Muani. La strategia della società bianconeraMercato Juventus, il futuro dell’attacco può essere ancora di Vlahovic e Kolo Muani. La strategia della Vecchia Signora in vista dell’estate La Juve del futuro comincia a prendere forma attraverso una ... juventusnews24.com

La #Juventus non smette di pensare a #KoloMuani Come riportato da Tuttosport l’attaccante francese resta nella lista degli obiettivi a prescindere da quello che sarà il futuro di #Vlahovic L’ARTICOLO DI JUVENTUSNEWS24.COM LO TROVI NEL PRI - facebook.com facebook

La Juventus continua a lavorare su Randal Kolo Muani. Nuovi contatti tra le parti e pista ancora aperta. Tutto su Youtube: youtu.be/6IWVI8gfZAM x.com