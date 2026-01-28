Pesavo 120 chili ne ho persi 20 in un anno Per uno con il mio lavoro è facile ingrassare dopo tre stent coronarici ho iniziato la tirzepatide | parla lo chef Claudio Sadler

Claudio Sadler racconta il suo percorso di perdita di peso. Dopo aver raggiunto i 120 chili, lo chef ha deciso di cambiare vita e ha perso 20 chili in un anno. La sua professione e le tre operazioni con stent coronarici lo hanno spinto a trovare una soluzione. Ora si sente meglio, più energico e in forma. La sua esperienza mostra come anche chi lavora in cucina possa affrontare la sfida del peso e migliorare la salute.

“Un anno e mezzo fa pesavo 110 chili, ho dovuto mettere tre stent coronarici. Mi sentivo sempre stanco, fuori forma”. Parte da qui il racconto di Claudio Sadler, storico chef milanese, che in un’intervista al Corriere della Sera ha spiegato perché ha deciso di iniziare una terapia con tirzepatide, il farmaco utilizzato per la gestione del peso. Oggi pesa 90 chili: “Ho perso 20 chili in un anno. Ora sono stabile e mi sento molto meglio”. Sadler, che compirà 70 anni il prossimo giugno, è uno dei nomi centrali della ristorazione milanese: la prima stella Michelin nel 1991 all’“Osteria di Porta Cicca”, oggi il ristorante stellato “Sadler” a Casa Baglioni, in Brera, e una lunga carriera che gli è valsa anche l’Ambrogino d’Oro nel 2018.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

