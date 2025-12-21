Altobelli consiglia l’Inter | Di rigori ne ho sbagliati anch’io ma vanno allenati! Non li ho mai visti tirare così male come a Riad
Alessandro Altobelli, ex attaccante dell’Inter, ha commentato criticamente i recenti calci di rigore sbagliati dalla squadra contro il Bologna. L’ex giocatore sottolinea l’importanza di allenare questa fase e ha evidenziato come, in questa occasione, i tiri siano apparsi particolarmente deludenti. Altobelli consiglia ai nerazzurri di lavorare su questo aspetto per migliorare le prestazioni future. Altobelli consiglia l’Inter: «Di rigori ne ho sbagliati anch’
Inter News 24 L’ex attaccante dell’Inter, Alessandro Altobelli, si esprime in maniera critica sui calci di rigore sbagliati dai nerazzurri contro il Bologna. Sulle colonne della Gazzetta dello Sport, la leggenda nerazzurra Alessandro Altobelli ha analizzato la debacle in Supercoppa. L’ex bomber, autore di 209 reti col club, ha criticato aspramente l’esecuzione tecnica dei rigori a Riad, definendoli i peggiori mai visti. Pur riconoscendo il fattore emotivo, “Spillo” ha sottolineato l’importanza vitale dell’allenamento specifico per gestire la pressione dagli undici metri. PAROLE – « Anche io ne ho sbagliati. 🔗 Leggi su Internews24.com
