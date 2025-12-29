DAZN acquisisce i diritti della Kings League 2026 e porta in streaming la Kings World Cup Nations

DAZN ha acquisito i diritti della Kings League 2026 e trasmetterà gratuitamente in vari Paesi la Kings World Cup Nations, con protagonisti Ronaldo come presidente e campioni come Lewandowski, Agüero e Vidal. La piattaforma offrirà commento in italiano e introdurrà le leghe locali in Italia, Spagna e Germania, ampliando così l’offerta sportiva disponibile in streaming.

La piattaforma trasmetterà gratis in molti Paesi il torneo con Ronaldo presidente e campioni come Lewandowski, Agüero e Vidal, con commento in italiano leghe locali in arrivo in Italia, Spagna e Germania su DAZN. DAZN, la piattaforma leader mondiale nell'intrattenimento sportivo, ha acquisito i diritti di trasmissione per le competizioni della Kings League 2026, arricchendo ulteriormente la propria offerta di format calcistici innovativi. Nata dall'intuizione di Gerard Piqué, la Kings League ha rivoluzionato il mondo dello sport mixando calcio, cultura degli streamer e intrattenimento digitale.

