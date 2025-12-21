La sconfitta contro la Juventus è la dimostrazione di una squadra che è ancora un gradino più in basso rispetto alle big di questa Serie A. Sicuramente le tante assenze hanno fatto il loro, ma il risultato non sarebbe cambiato di molto. La verità è che la Roma ha ancora molto su cui lavorare, soprattutto negli ultimi 16 metri. I giallorossi, infatti, tante volte sono stati inconcludenti o comunque incapaci di pensare e mettere in atto la giocata giusta. E, forse, in ciò rientra anche la scelta del falso nueve. Dybala è sicuramente la stella più luminosa della Roma di Gian Piero Gasperini, ma in questo momento non balla. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Juventus-Roma 2-1, cosa resta a Gasperini di questa sconfitta: il falso nueve non funziona

Leggi anche: Roma-Lille 0-1, cosa resta di questa prima sconfitta europea a Gasperini?

Leggi anche: Milan-Roma 1-0, cosa resta a Gasperini della sconfitta: il rigore di Dybala è emblematico

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Juventus-Roma LIVE; Serie A, Juventus-Roma 2-1: bianconeri a un passo dalla Champions; Juventus-Roma 2-1: Baldanzi non basta, Spalletti rovina il Natale a Gasp; Serie A | Juventus-Roma | Il tabellino.

Juventus-Roma 2-1, risultato finale della partita di Serie A: gol di Conceicao e Openda, gli highlights - Roma di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it