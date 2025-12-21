Juventus-Roma 2-1 cosa resta a Gasperini di questa sconfitta | il falso nueve non funziona
La sconfitta contro la Juventus è la dimostrazione di una squadra che è ancora un gradino più in basso rispetto alle big di questa Serie A. Sicuramente le tante assenze hanno fatto il loro, ma il risultato non sarebbe cambiato di molto. La verità è che la Roma ha ancora molto su cui lavorare, soprattutto negli ultimi 16 metri. I giallorossi, infatti, tante volte sono stati inconcludenti o comunque incapaci di pensare e mettere in atto la giocata giusta. E, forse, in ciò rientra anche la scelta del falso nueve. Dybala è sicuramente la stella più luminosa della Roma di Gian Piero Gasperini, ma in questo momento non balla. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Leggi anche: Roma-Lille 0-1, cosa resta di questa prima sconfitta europea a Gasperini?
Leggi anche: Milan-Roma 1-0, cosa resta a Gasperini della sconfitta: il rigore di Dybala è emblematico
Juventus-Roma LIVE; Serie A, Juventus-Roma 2-1: bianconeri a un passo dalla Champions; Juventus-Roma 2-1: Baldanzi non basta, Spalletti rovina il Natale a Gasp; Serie A | Juventus-Roma | Il tabellino.
Juventus-Roma 2-1, risultato finale della partita di Serie A: gol di Conceicao e Openda, gli highlights - Roma di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it
Juventus-Roma 2-1: video, gol e highlights - La Juventus trova la seconda vittoria consecutiva in campionato e, dopo il Bologna, batte anche la Roma, che esce ancora sconfitta da uno scontro diretto. sport.sky.it
Le statistiche di Juventus-Roma 2-1 (16ª giornata di Serie A) - La Juventus batte un colpo pesantissimo nella corsa alla Champions League superando 2- msn.com
Juventus-Roma, il gol di Conceiçao allo Sky Tech. VIDEO #SkySport #Juventus #JuventusRoma #SkySerieA #SerieA x.com
Gian Piero Gasperini a Sky dopo Juventus-Roma "La Roma ha dimostrato una grande capacità di rimanere in partita contro una Juventus forte. Nonostante le difficoltà, la prestazione è stata di alto livello. La squadra deve essere fiduciosa!" Il tecni facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.