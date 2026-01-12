La Coppa Italia si avvicina | la Roma torna con il falso nueve

La prossima fase della Coppa Italia si avvicina e la Roma si prepara con alcune modifiche tattiche, tra cui l’utilizzo del falso nove. Questa scelta nasce da esigenze di squadra, in seguito agli infortuni di Dovbyk e Ferguson che hanno complicato le strategie di Gasperini. La situazione richiede adattamenti pratici e consapevoli, in un contesto di sfide che coinvolgono tutte le squadre coinvolte nel torneo.

Non si tratta più di scelte tattiche, ma di necessità. Gli infortuni in sequenza prima di Dovbyk e poi di Ferguson hanno lasciato nuovamente Gasperini in guai seri. Infatti con il mercato giallorosso che fatica a decollare, vedi Raspadori e Zirkzee, il tecnico capitolino dovrà nuovamente correre ai ripari, soprattutto in vista della sfida di Coppa Italia contro il Torino. Le assenze, infatti, dovrebbero essere molte. Con El Aynaoui e Ndicka ancora in Coppa d'Africa, si aggiungono come indisponibili per infortunio Pellegrini, Bailey, Gollini, Dovbyk, Ferguson mentre Mancini non ci sarà per squalifica.

