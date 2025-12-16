Belghali Juventus il terzino del Verona è un obiettivo dei bianconeri? Una pista da seguire ma non una trattativa semplice Le ultime
Rafik Belghali, terzino del Verona, sta attirando l'interesse della Juventus. La possibile trattativa rappresenta un’opzione concreta per i bianconeri, anche se non priva di complicazioni. Con le sue prestazioni in crescita, il giovane marocchino potrebbe diventare un obiettivo di mercato già a partire dal prossimo gennaio.
Belghali Juventus, il terzino del Verona potrebbe rappresentare una soluzione per i bianconeri magari già direttamente a gennaio La Serie A ha trovato un nuovo protagonista sulla fascia destra e il suo nome è ormai sulla bocca di tutti: Rafik Belghali. Il terzino classe 2002, algerino con cittadinanza belga, è una delle grandi rivelazioni della . Calcionews24.com
SPORTITALIA - L'Hellas Verona valuta 15 milioni Belghali, su di lui Juve, Inter e Roma - Due settimane fa vi avevamo parlato di Rafik Belghali, terzino destro classe 2002, algerino con cittadinanza belga, grande protagonista con il Verona nella prima parte della stagione. napolimagazine.com
TJ - Juventus su Belghali del Verona. C'è la richiesta - Rafik Belghali è una delle rivelazioni di questo inizio di stagione e potrebbe essere la prossima grande plusvalenza dell'Hellas Verona. tuttojuve.com
CorSport - Juventus, Joao Mario ai saluti Sul taccuino Belghali del Verona - facebook.com facebook
Alla #Juventus piace Rafik #Belghali dell' #HellasVerona. L'esterno algerino andrà in Coppa d'Africa e il #Verona lo cede solo a titolo definitivo. #Juve #Calciomercato #transfers. [ @marcoconterio] x.com
