Rafik Belghali, terzino del Verona, sta attirando l'interesse della Juventus. La possibile trattativa rappresenta un’opzione concreta per i bianconeri, anche se non priva di complicazioni. Con le sue prestazioni in crescita, il giovane marocchino potrebbe diventare un obiettivo di mercato già a partire dal prossimo gennaio.

© Calcionews24.com - Belghali Juventus, il terzino del Verona è un obiettivo dei bianconeri? Una pista da seguire, ma non una trattativa semplice. Le ultime

Belghali Juventus, il terzino del Verona potrebbe rappresentare una soluzione per i bianconeri magari già direttamente a gennaio La Serie A ha trovato un nuovo protagonista sulla fascia destra e il suo nome è ormai sulla bocca di tutti: Rafik Belghali. Il terzino classe 2002, algerino con cittadinanza belga, è una delle grandi rivelazioni della . Calcionews24.com

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

ATALANTA,SCAMACCA DEVE GIOCARE SEMPRE COME LUKAKU news adani calcio atalanta scamacca

SPORTITALIA - L'Hellas Verona valuta 15 milioni Belghali, su di lui Juve, Inter e Roma - Due settimane fa vi avevamo parlato di Rafik Belghali, terzino destro classe 2002, algerino con cittadinanza belga, grande protagonista con il Verona nella prima parte della stagione. napolimagazine.com