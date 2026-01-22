L’Aston Villa piomba su Loftus-Cheek | il Milan fissa il prezzo Anche se intanto …

L'Aston Villa si interessa a Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan nato nel 1996. La società inglese ha comunicato il prezzo richiesto, mentre il calciomercato invernale prosegue. La possibilità di un trasferimento tra i due club resta aperta, con le trattative che continuano a svilupparsi.

Qual è l'idea del Milan a tal proposito? Per la 'rosea', Loftus-Cheek non figura nella lista dei cedibili. Per Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri, l'ex Chelsea è un elemento prezioso perché in grado di ricoprire almeno tre ruoli: mezzala, seconda punta e laterale di destra. Non a caso, infatti, il Diavolo ha avviato la trattativa per il rinnovo del contratto del giocatore, altrimenti in scadenza il 30 giugno 2027. Il classe 1996, in maglia rossonera, non ha incantato. Eccezion fatta, forse, per la prima stagione, quella con Stefano Pioli in panchina, in cui, da trequartista del 4-2-3-1, segnò 10 gol. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan, sirene inglesi: l'Aston Villa piomba su Loftus-CheekL'interesse dell'Aston Villa per Ruben Loftus-Cheek apre nuovi scenari sul suo futuro a Milano.

Aston Villa su Loftus-Cheek: primi contatti, Milan avvisatoL'Aston Villa ha iniziato i primi contatti esplorativi con il gruppo Stellar Group, che rappresenta Ruben Loftus-Cheek, per un possibile trasferimento.

