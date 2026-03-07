Il Milan piomba su Muharemovic un colpo che può far felice la Juve | CM

Il Milan ha avviato trattative per acquistare Tarik Muharemovic, difensore del Sassuolo. La società rossonera valuta il giovane calciatore per rinforzare il reparto difensivo in vista della prossima stagione. Muharemovic si distingue per le sue prestazioni con il club emiliano e attira l’interesse di diverse squadre di Serie A. La trattativa tra Milan e Sassuolo è in corso.

Il Milan è alla ricerca di difensori in vista della prossima stagione con i rossoneri che hanno messo nel mirino Tarik Muharemovic, centrale del Sassuolo che sta facendo molto bene con il Sassuolo. Difensore classe 2003, è un punto fermo della formazione di Fabio Grosso e della nazionale bosniaca, avendo attirato le attenzioni di diversi club in vista della prossima stagione. Sulle sue tracce, già a gennaio, c'è stata l'Inter, che aveva valutato il suo acquisto nel caso in cui fosse partito Stefan De Vrij che aveva trovato poco spazio nella prima parte di stagione agli ordini di Cristian Chivu. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, il difensore sarebbe un profilo molto gradito a Massimiliano Allegri che avrebbe fatto il suo nome a Igli Tare.

