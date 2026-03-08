Juventus | reset totale del reparto offensivo

La Juventus sta pianificando un cambio completo nel reparto offensivo per l’estate 2026. Jonathan David e Lois Openda, arrivati con grandi aspettative la scorsa stagione, sono ormai certi di lasciare il club. La società ha deciso di effettuare un reset totale della linea offensiva, puntando su nuovi acquisti e strategie per rinforzare l’attacco.

La Juventus si prepara a un reset totale del reparto offensivo in vista dell’estate 2026: Jonathan David e Lois Openda, i due attaccanti arrivati con grandi aspettative la scorsa estate, sono destinati a lasciare Torino. Entrambi hanno deluso le attese – David con gol sporadici e discontinuità, Openda con un L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: reset totale del reparto offensivo Juventus: rinnovo del reparto offensivoLa Juventus sta ridefinendo con decisione il proprio reparto offensivo in vista dell’estate 2026, e il rinnovo di Dusan Vlahovic non preclude affatto... Juventus: il futuro del reparto offensivoLa Juventus sta già pianificando il futuro del reparto offensivo per la stagione 202627 e oltre.