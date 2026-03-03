Juventus | rinnovo del reparto offensivo

La Juventus sta lavorando al rinnovo del reparto offensivo in vista dell’estate 2026. La società ha deciso di proseguire con Dusan Vlahovic, ma ha anche in programma di aggiungere nuovi giocatori di livello alla squadra. La volontà è di rafforzare l’attacco con interventi mirati, mantenendo aperte diverse possibilità per il mercato. La strategia si concentra sull’implementazione di elementi che possano migliorare l’organico.

La Juventus sta ridefinendo con decisione il proprio reparto offensivo in vista dell’estate 2026, e il rinnovo di Dusan Vlahovic non preclude affatto l’arrivo di rinforzi di qualità. Anzi, secondo le ultime indiscrezioni, il club bianconero intende procedere su due binari paralleli: blindare il serbo e puntare con insistenza su L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: rinnovo del reparto offensivo Juventus: il futuro del reparto offensivoLa Juventus sta già pianificando il futuro del reparto offensivo per la stagione 202627 e oltre. Juventus: impegno per rinforzare il reparto offensivoLa Juventus sta mettendo tutto l’impegno possibile per rinforzare il reparto offensivo in vista della seconda parte di stagione, con l’obiettivo di... Mercato MILAN Tare lo Blocca per Giugno! Bomba Maignan! Tutto quello che riguarda Juventus rinnovo del reparto offensivo Temi più discussi: Juventus, patto per il rinnovo di Spalletti: un top player per reparto, da Tonali a Kolo Muani; Solo 6 gare in 9 anni, ma tra la Juve e Pinsoglio è una storia infinita. Ufficiale il quarto rinnovo; Vlahovic-Juve, vertice per il rinnovo: ingaggio alla Yildiz, quando ci sarà l'incontro. E su Kolo Muani...; Summit in vista tra Spalletti e la Juve per il rinnovo: il tecnico chiede garanzie. Juventus, prima il rinnovo di Vlahovic poi Kolo Muani: e due attaccanti possono partireQuanti movimenti in attacco per la Juventus. Alla Continassa si guarda già al futuro con lo sguardo della dirigenza concentrata ovviamente sul. tuttomercatoweb.com Rinnovo McKennie Juve: il centrocampista americano ha firmato il nuovo contratto fino al 2030! Tutti i dettagli sull’ingaggio dopo il prolungamentoRinnovo McKennie Juve: il centrocampista americano ha firmato il nuovo contratto fino al 2030! Tutti i dettagli sull’ingaggio dopo il prolungamento La Juventus mette a segno una mossa strategica di as ... calcionews24.com JUVENTUS: ACCORDO PER IL RINNOVO A UN PASSO FISSATA LA DATA PER L'INCONTRO - facebook.com facebook Le parti stanno parlando ormai da tempo e sembra che la Juventus sia riuscita a strappare un sì da parte dello stesso Luciano #Spalletti per il suo futuro come allenatore dei bianconeri Ci sono delle richieste specifiche però x.com