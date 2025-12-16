Sanderson racconta il percorso della Juventus Women, evidenziando come l’obiettivo iniziale fosse conquistare la Champions League. Nel corso del tempo, il progetto si è evoluto, portando a nuove sfide e ambizioni. Un’analisi del cambiamento di strategia e delle prospettive future della squadra femminile della Juventus.

Sanderson: «Quando sono arrivata l’obiettivo della Juventus Women era vincere la Champions. Poi il progetto è un po’ cambiato.». Parla l’ex bianconera. La Juventus Women si prepara a una notte europea decisiva allo Stadium contro il Manchester United, con l’obiettivo (difficilissimo) dell ‘accesso diretto ai quarti di Champions Leag ue. A commentare il momento è Lianne Sanderson, grande ex attaccante bianconera, che tra ricordi torinesi e analisi sul calcio femminile globale, fa il punto sulla competizione. LA NUOVA CHAMPIONS E LA SFIDA ALLO STADIUM – «S eguo sempre con attenzione la Juventus, ovviamente, da ex: la partita allo Stadium con il Manchester United all’ultima giornata sarà complicata. Juventusnews24.com