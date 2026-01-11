Livorno Juventus Next Gen 1-1 LIVE | Puczka segna e va vicino alla doppietta!

Segui la cronaca di Livorno Juventus Next Gen, partita valida per la 21ª giornata di Serie C 2025/26. Il match si è concluso con un pareggio per 1-1, con Puczka autore di un gol e vicino alla doppietta. Qui troverai sintesi, moviola, tabellino e aggiornamenti in tempo reale sulla partita.

di Marco Baridon Livorno Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 21ª giornata di Serie C 202526. La Juventus Next Gen, dopo aver iniziato il girone di ritorno con un’importante vittoria contro il Carpi, affronta il Livorno in trasferta. Bianconeri che vogliono dare continuità di risultati per continuare il cammino verso i playoff. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Livorno Juventus Next Gen 1-1: sintesi e moviola. 20? Occasione Dionisi – Ci prova dalla distanza un ispiratissimo Dionisi. Ci sono i guantoni di Scaglia a neutralizzare la minaccia però. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Livorno Juventus Next Gen 1-1 LIVE: Puczka segna e va vicino alla doppietta! Leggi anche: Bra Juventus Next Gen 1-1 LIVE: magia su punizione di Puczka, Anghelè va vicino al bis Leggi anche: Juventus Next Gen Perugia 1-0 LIVE: Puczka porta avanti i bianconeri! Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Serie C | Dove vedere Livorno-Juventus Next Gen; Juventus Next Gen a Livorno: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C; domani c'è la Juventus Next Gen: le probabili formazioni; Livorno-Juventus next gen in diretta su dalle 12:30 di domenica 11 gennaio. Juventus Next Gen a Livorno: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C - I bianconeri, allenati da Brambilla, affronteranno la prima trasferta del nuovo anno: l'obiettivo è dare continuità agli ultimi risultati ... tuttosport.com Livorno-Juventus Next Gen, Luperini dal 1' minuto: le formazioni ufficiali - Sono state diramate le formazioni ufficiali di Livorno e Juventus Next Gen Lunch- tuttoc.com

(TS)"Livorno - Juventus NextGen ore 12:30, le probabili formazioni" https://ow.ly/oCnz50XUOlb - facebook.com facebook

(TS)"Livorno - Juventus NextGen ore 12:30, le probabili formazioni" ow.ly/xYt650XUOlc x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.