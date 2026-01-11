Livorno Juventus Next Gen 1-1 LIVE | Puczka segna e va vicino alla doppietta! Pericoloso Owusu di testa

Segui la cronaca di Livorno Juventus Next Gen, partita valida per la 21ª giornata di Serie C 2025/26. Risultato finale di 1-1 con un gol di Puczka e occasioni da entrambe le parti, tra cui un pericoloso tentativo di Owusu di testa. Ecco una panoramica dettagliata con sintesi, moviola e tabellino del match.

di Marco Baridon Livorno Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 21ª giornata di Serie C 202526. La Juventus Next Gen, dopo aver iniziato il girone di ritorno con un’importante vittoria contro il Carpi, affronta il Livorno in trasferta. Bianconeri che vogliono dare continuità di risultati per continuare il cammino verso i playoff. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Livorno Juventus Next Gen 1-1: sintesi e moviola. 38? Colpo di testa Owusu – Gran cross col mancino di Puczka. Di testa sul secondo palo impatta bene Owusu ma manda alto sopra la traversa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

