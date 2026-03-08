Juventus la Next Gen vola ma nessuno debutta in prima squadra
La Juventus Next Gen si trova al quarto posto in classifica in Serie C a inizio marzo, una posizione storica per il progetto Under 23. Tuttavia, non ci sono giocatori della squadra che siano stati convocati o abbiano esordito in prima squadra durante questa stagione. La situazione rappresenta un paradosso, considerando il buon piazzamento in campionato e l'assenza di inserimenti in prima squadra.
Juventus Next Gen, paradosso 2026: quarta in classifica ma zero talenti pronti per Spalletti La Juventus Next Gen sta vivendo una stagione da record: quarta in classifica in Serie C a inizio marzo, mai così in alto da quando il progetto Under 23 è nato. La vittoria contro il Pontedera L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Juventus Next Gen, in tre salgono in Prima squadra per Pisa Juve. Chi ha convocato Spalletti per la trasferta toscanaPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...
Leggi anche: Juventus Next Gen, i convocati per il Pontedera: prima chiamata in Seconda squadra per Oboavwoduo, Licina…. La lista ufficiale di Brambilla
Gubbio-Juventus Next Gen, il capolavoro di Faticanti
Una raccolta di contenuti su Juventus la Next Gen vola ma nessuno....
Temi più discussi: Serie C | Pontedera-Juventus Next Gen | La partita; Paradosso Juve Next Gen: classifica da sogno ma nessun talento convince Spalletti; La Juventus Next Gen si ferma un turno: sarà in campo mercoledì 4 marzo a Pontedera; Serie C | Dove vedere Pontedera-Juventus Next Gen.
Juve Next Gen-Vis Pesaro, le formazioni ufficiali: Brambilla si affida a Deme in avantiQueste le formazioni ufficiali di Juventus Next Gen-Vis Pesaro, match valido per la 29 esima giornata del girone B di Serie C, in programma al Moccagatta di Alessandria oggi a partire dalle ... tuttojuve.com
Juventus Next Gen-Vis Pesaro: bianconeri in cerca del successo interno. Formazioni ufficiali11:55 - Queste le formazioni ufficiali del match: Juventus Next Gen: Mangiapoco; Savio, Gil Puche, Brugarello; Cudrig, Faticanti (C), Macca, Puczka; Licina, Gunduz; Deme. A ... tuttojuve.com
Juventus Next Gen Vis Pesaro LIVE Segui qui il match - facebook.com facebook
Domenica in campo all'ora di pranzo per la Next Gen Serie C - Girone B 31ª giornata Vis Pesaro Stadio Giuseppe Moccagatta 12:30 CET x.com