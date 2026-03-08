Juventus la Next Gen vola ma nessuno debutta in prima squadra

La Juventus Next Gen si trova al quarto posto in classifica in Serie C a inizio marzo, una posizione storica per il progetto Under 23. Tuttavia, non ci sono giocatori della squadra che siano stati convocati o abbiano esordito in prima squadra durante questa stagione. La situazione rappresenta un paradosso, considerando il buon piazzamento in campionato e l'assenza di inserimenti in prima squadra.