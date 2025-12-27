juventus next gen in tre salgono in prima squadra per pisa juve chi ha convocato spalletti per la trasferta toscana

di Marco Baridon Juventus Next Gen, Spalletti ha convocato tre giovani per la trasferta della Juve all’Arena Garibaldi contro il Pisa. I nomi. Per la trasferta di questa sera contro il Pisa, la Juve si presenta con una rosa ridotta dagli infortuni. Le assenze pesanti nel reparto arretrato (out Gatti, Rugani e Cabal) e l’indisponibilità del terzo portiere Carlo Pinsoglio hanno costretto Luciano Spalletti a pescare a piene mani dal serbatoio della Seconda Squadra. Il tecnico di Certaldo ha diramato la lista dei convocati inserendo tre profili di spicco della Juventus Next Gen: il difensore Pedro Felipe, l’esterno Jonas Rouhi e il portiere Simone Scaglia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

