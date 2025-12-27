Juventus Next Gen in tre salgono in Prima squadra per Pisa Juve Chi ha convocato Spalletti per la trasferta toscana
di Marco Baridon Juventus Next Gen, Spalletti ha convocato tre giovani per la trasferta della Juve all’Arena Garibaldi contro il Pisa. I nomi. Per la trasferta di questa sera contro il Pisa, la Juve si presenta con una rosa ridotta dagli infortuni. Le assenze pesanti nel reparto arretrato (out Gatti, Rugani e Cabal) e l’indisponibilità del terzo portiere Carlo Pinsoglio hanno costretto Luciano Spalletti a pescare a piene mani dal serbatoio della Seconda Squadra. Il tecnico di Certaldo ha diramato la lista dei convocati inserendo tre profili di spicco della Juventus Next Gen: il difensore Pedro Felipe, l’esterno Jonas Rouhi e il portiere Simone Scaglia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Juventus Next Gen, Spalletti attinge dalla Seconda squadra per Fiorentina Juve: chi sono i tre giovani aggregati per la trasferta del Franchi
Leggi anche: Juventus Next Gen, tre bianconeri convocati da Spalletti per Juve Roma. Ecco quali talenti saliranno dalla seconda squadra
Dove vedere Bra-Juventus Next Gen in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Serie C, girone B: finisce 1-1 tra Bra e Juve Next Gen, si torna in campo a gennaio; NEXT GEN 27' E IL TROFEO AMERICA'S CUP; Bra-Juventus Next Gen: dove vederla in streaming gratis e diretta tv live.
Juve Next Gen-Pianese, l'ex Birindelli ferma i bianconeri sullo 0-0 - I bianconeri di Brambilla in campo nell'anticipo del girone B di Serie C per accorciare le distanze in ottica playoff ... tuttosport.com
DIRETTA/ Bra Juventus Next Gen (risultato finale 1-1): Turicchia sfiora il gol del ko! (21 dicembre 2025) - Diretta Bra Juventus Next Gen streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Bravi per il diciannovesimo turno di Serie C 2025/2026 (girone B) ... ilsussidiario.net
Diretta/ Juventus Next Gen Pianese (risultato finale 0-0): poche emozioni (Serie C, 12 dicembre 2025) - Diretta Juventus Next Gen Pianese streaming, video e tv: quote e probabili formazioni da Alessandria per il diciottesimo turno di Serie C 2025/2026 girone B ... ilsussidiario.net
NEXT MATCH Serie A Enilive 2025/2026 17ª giornata Pisa vs #JUVENTUS 27 dicembre 20:45 Cetilar Arena Pisa DAZN # #PisaJuve #FinoAllaFine #ForzaJuve - facebook.com facebook
Il giocatore della Juventus Next Gen Jonas Rouhi è pronto a lasciare la Juventus a gennaio @NicoSchira/ @The_AJC_ x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.