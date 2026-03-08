Juventus Carrarese Under 16 4-1 LIVE | fine primo tempo bianconeri dominanti!

Nella partita tra Juventus e Carrarese Under 16, i bianconeri sono in vantaggio 4-1 alla fine del primo tempo. La gara si svolge durante la ventunesima giornata del campionato 202526. Fabio Zaccaria segue in diretta la cronaca, con sintesi, moviola e tabellino aggiornati. La partita si sta giocando con i giovani calciatori delle due squadre.

di Fabio Zaccaria Juventus Carrarese Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventunesima giornata di campionato 202526. (inviato all'Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16 dopo aver vinto contro il Torino ospita la Carrarese nella gara valevole per la ventunesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Carrarese Under 16 4-1: sintesi e moviola. FINE PRIMO TEMPO 40? ANCORA PAME'- In area c'è solo un padrone, Pamé controlla e mette nell'angolo più lontano. Tripletta nel primo tempo per l'attaccante 31? OCCASIONE SALVAI- Che sgroppata del 10 bianconero che salta il portiere ma...