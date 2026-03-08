Juventus Carrarese Under 15 3-0 LIVE | fine primo tempo triplo vantaggio per i bianconeri

La partita tra Juventus e Carrarese Under 15 si è conclusa con un risultato di 3-0 in favore dei bianconeri, al termine del primo tempo. La gara fa parte della ventunesima giornata del campionato 202526 e la cronaca in diretta segnala che i giovani della Juventus hanno ottenuto un vantaggio significativo. La sintesi, il tabellino e le analisi sono state aggiornate durante l’incontro.

di Fabio Zaccaria Juventus Carrarese Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventunesima giornata di campionato 202526. (inviato all'Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15, dopo aver battuto in trasferta anche il Torino, affronta la Carrarese nel match valevole per la ventunesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Carrarese Under 15: 3-0 sintesi e moviola. FINE PRIMO TEMPO 39? TRIS JUVE- Punizione beffarda di esposito che trova una traiettoria assurda, Mugnano calcola male e il pallone termina nel sacco, sotto l'incrocio 37? E' Lotti il primo ammonito del match, grande...