Juventus Sampdoria Under 16 3-1 LIVE | fine primo tempo bianconeri in vantaggio
Juventus Sampdoria Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la tredicesima giornata di campionato 202526. (inviato all'Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16, dopo aver battuto anche il Pisa (12 vittorie consecutive) ospita la Sampdoria nella gara valevole per la tredicesima giornata di campionato che chiude il girone di andata: segue LIVE il match. Juventus Sampdoria Under 16 3-1: sintesi e moviola. 41? INIZIO SECONDO TEMPO 40? FINE PRIMA FRAZIONE 39'Un po' di confusione per un giallo negato a Mosso 36? Primo cambio forzato per gli ospiti, Benvenuto entra in campo 34? Un giocatore della Samp a terra, accompagnato fuori, vedremo se potrà proseguire la sua gara 28? GOL DELLA JUVE- Destro violento e preciso di Rolando, gol fantastico dell'11 25? GOL DELLA JUVE- Pipitò si fa trovare pronto in area, momento favoloso per l'attaccante palermitano 20? Pamé non reattivo- L'attaccante non aggredisce la porta, un pizzico di cattiveria in più avrebbe giovato 16? Rolando non arriva su un buon suggerimento di Fornero 12? GOL DELLA SAMP- Rosalba non sbaglia, Brostic infilato centralmente 11? RIGORE PER LA SAMPDORIA- Samà ingenuo, concede un calcio di rigore 5? JUVE IN VANTAGGIO- Mosso raccoglie e col sinistro la mette all'angolino.
