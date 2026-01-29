Monaco Juve 0-0 | gara stagnante troppo turnover ma pochissime risposte – VIDEO di Paolo Rossi

Questa sera la Juventus pareggia 0-0 contro il Monaco in una partita senza emozioni. La squadra di Allegri ha cambiato molto, ma i risultati sono stati pochi. La partita è stata lenta e senza molte occasioni da rete. Paolo Rossi analizza il match, sottolineando come il turnover abbia inciso sulla mancanza di ritmo e incisività da entrambe le parti. La Juventus ora rischia di complicarsi la qualificazione in Champions League.

