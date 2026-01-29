Monaco Juve 0-0 | gara stagnante troppo turnover ma pochissime risposte – VIDEO di Paolo Rossi
Questa sera la Juventus pareggia 0-0 contro il Monaco in una partita senza emozioni. La squadra di Allegri ha cambiato molto, ma i risultati sono stati pochi. La partita è stata lenta e senza molte occasioni da rete. Paolo Rossi analizza il match, sottolineando come il turnover abbia inciso sulla mancanza di ritmo e incisività da entrambe le parti. La Juventus ora rischia di complicarsi la qualificazione in Champions League.
Monaco Juve 0-0: gara stagnante, troppo turnover ma pochissime risposte. L’analisi con Paolo Rossi del match di Champions League. Nell’ultimo appuntamento con “La Juve a freddo”, Paolo Rossi ha analizzato con estremo rigore lo scialbo pareggio a reti bianche maturato dalla Juventus nel Principato. Un punto che, se da un lato muove la classifica, dall’altro lascia l’amaro in bocca per l’occasione persa di blindare il passaggio diretto agli ottavi di finale senza passare dalle forche caudine dei playoff. QUI IL VIDEO DI PAOLO ROSSI Secondo Rossi, il principale imputato della serata sottotono è il massiccio turnover varato da Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Dopo la partita tra Monaco e Juventus, i commenti si sono scaldati.
