Pisa Juve 0-2 | con una continuità ritrovata si vince grazie ai cambi| La Juve a freddo – VIDEO di Paolo Rossi

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus ha ottenuto una vittoria per 2-0 contro il Pisa, evidenziando una ripresa della continuità e l’efficacia dei cambi. La partita è stata commentata da Paolo Rossi, che ha analizzato le dinamiche e le strategie adottate. Un risultato che dimostra un miglioramento nelle prestazioni della squadra, sottolineando l’importanza delle scelte tattiche e delle sostituzioni nel corso dell’incontro.

Pisa Juve 0-2: con una continuità (ri)trovata, si vince grazie ai cambi ‘La Juve a freddo’ di Paolo Rossi: il commento della partita. Nell’ultimo appuntamento con  La Juve a Freddo, Paolo Rossi ha analizzato la vittoria della  Juventus  sul campo del Pisa, sottolineando come la squadra di  Luciano Spalletti  stia finalmente trovando quella continuità di rendimento necessaria per le zone alte della classifica. Grazie al  2-0  della Cetilar Arena, i bianconeri hanno centrato la  terza vittoria consecutiva  in Serie A, un traguardo che non veniva raggiunto dalle prime tre giornate di campionato sotto la gestione Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

