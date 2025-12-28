Pisa Juve 0-2 | con una continuità ritrovata si vince grazie ai cambi| La Juve a freddo – VIDEO di Paolo Rossi

La Juventus ha ottenuto una vittoria per 2-0 contro il Pisa, evidenziando una ripresa della continuità e l’efficacia dei cambi. La partita è stata commentata da Paolo Rossi, che ha analizzato le dinamiche e le strategie adottate. Un risultato che dimostra un miglioramento nelle prestazioni della squadra, sottolineando l’importanza delle scelte tattiche e delle sostituzioni nel corso dell’incontro.

Pisa Juve 0-2: con una continuità (ri)trovata, si vince grazie ai cambi ‘La Juve a freddo’ di Paolo Rossi: il commento della partita. Nell’ultimo appuntamento con La Juve a Freddo, Paolo Rossi ha analizzato la vittoria della Juventus sul campo del Pisa, sottolineando come la squadra di Luciano Spalletti stia finalmente trovando quella continuità di rendimento necessaria per le zone alte della classifica. Grazie al 2-0 della Cetilar Arena, i bianconeri hanno centrato la terza vittoria consecutiva in Serie A, un traguardo che non veniva raggiunto dalle prime tre giornate di campionato sotto la gestione Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pisa Juve 0-2: con una continuità (ri)trovata, si vince grazie ai cambi| La Juve a freddo – VIDEO di Paolo Rossi Leggi anche: Real Madrid Juve 1-0: con sofferenza e concentrazione ce la si può giocare con chiunque – La Juve a freddo | VIDEO di Paolo Rossi Leggi anche: Juve Udinese 2-0: finalmente siamo una squadra normale – La Juve a freddo | VIDEO di Paolo Rossi Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Pisa-Juventus LIVE; Pisa-Juventus 0-2, pagelle: Kalulu il migliore, male Openda; Pisa - Juventus 0-2 La sintesi della partita; Serie A | Pisa-Juventus | Il tabellino. Pisa-Juventus 0-2, gol e highlights: decidono le reti di Kalulu e Yildiz - La Juventus in campionato, con Luciano Spalletti in panchina, viaggia a una media di 2. sport.sky.it

Pisa-Juventus 0-2 pagelle: Zhegrova dà la sveglia, Kalulu e Yildiz firmano i 3 punti. I pali fermano i toscani - 2 top e flop e pagelle: Kalulu e Yildiz segnano e portano i tre punti in dote a Spalletti ma è fondamentale l'ingresso di Zhegrova. sport.virgilio.it

Pisa-Juventus 0-2: video, gol e highlights - Altri tre punti per la Juventus che centra la terza vittoria consecutiva al cospetto di un buon Pisa. sport.sky.it

Pisa Juve 0-2: con una CONTINUITÀ (ri)trovata, si vince grazie ai CAMBI

Botta e risposta durante Pisa-Juve - facebook.com facebook

La Juve espugna Pisa e sale provvisoriamente al secondo posto ma oggi scendono in campo le altre big e c'è il derby Atalanta-Inter x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.